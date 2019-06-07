عقد توريد "إس-400" إلى السعودية لم يوقع بعد

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© Sputnik . Andrey Stanavov
وتنظم فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، إلى جانب سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم "منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2019 ، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري. وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكاً إعلامياً للمنتدى.
© Sputnik /
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