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عقد توريد "إس-400" إلى السعودية لم يوقع بعد

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منظومة إس-400 للصواريخ المضادة للطيران

© Sputnik . Andrey Stanavov

وقال تشيميزوف على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "لم يتم توقيع العقد بعد".

وتنظم فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، إلى جانب سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم "منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2019 ، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري. وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكاً إعلامياً للمنتدى.

منظومتا الدفاع الجوي إي-400 تريومف وإم آي إم-104 باتريوت

© Sputnik /

منظومتا الدفاع الجوي "إي-400" تريومف و"إم آي إم-104" باتريوت"

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