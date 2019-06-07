دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تمضي شركة هواوي في إثبات مكانتها كرقم صعب في قطاع الاتصالات لاسيما تقنية الجيل الخامس، حيث أعلنت الشركة الصينية عن توقيع عقد مع شركة MTS الروسية التي تعتبر أكبر مزود للاتصالات المحمولة في البلاد.

يأتي الإعلان عن هذا العقد بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الصيني Xi Jinping إلى موسكو وتؤكد الرغبة في مزيد من التقارب بين البلدين ليصل التعاون إلى مستوى غير مسبوق.

لاشك أن توقيع مثل هذا العقد في توقيت حرج يمثل بارقة أمل للشركة الصينية، لاسيما بعد أن قررت خفض إنتاجها من الهواتف الذكية مع شركة فوكسكون، وكذلك بيع قطاع كابلات الانترنت البحرية.

Advertisements

وفي تصريح سابق لمؤسس هواوي Ren Zhengfei اعتبر أن “الشرق مازال مشرقاً وأن الولايات المتحدة لا تمثّل العالم بل جزء منه”.

الجدير بالذكر أن مجموعة SoftBank اليابانية ستعتمد على منافسي هواوي، وتحديداً إيركسون ونوكيا الأوربية، لبناء شبكات الجيل الخامس والحصول على معداتها منها.

التدوينة هواوي تبني شبكة الجيل الخامس لأكبر شركة اتصالات روسية ظهرت أولاً على عالم التقنية.