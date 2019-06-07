أمازون تطلق كاميرا مراقبة للاستخدامات الشاقة

أطلقت شركة أمازون كاميرا مراقبة جديدة مخصصة للاستخدامات الشاقة "Blink XT2" يمكن استعمالها في الهواء الطلق بفضل شهادة الحماية IP65.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن كاميرا المراقبة Blink XT2 الذكية تقوم بتسجيل مقاطع الفيديو بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل، وبفضل تجهيزها بتقنية الأشعة تحت الحمراء فإنه يمكن تسجيل الفيديو أثناء الليل، كما أنها تشتمل على وظيفة التعرف على الحركة.

وقامت أمازون بتزويد كاميرا المراقبة الجديدة بميكروفون، وبالتالي فإنه يمكن التواصل مع الأشخاص أمام الكاميرا عن طريق السماعات المدمجة، كما يمكن استعمالها في الهواء الطلق بفضل شهادة الحماية IP65.

ولضمان تشغيل الكاميرا بشكل مستقل عن الشبكة، فإنه يمكن تشغيلها باثنين من بطاريات AA المتوفرة في الأسواق، وتبعا لسيناريو الاستخدام فقد تمتد فترة تشغيل البطارية إلى عامين، وفي تلك الأثناء يتم توجيه تسلسل الفيديو عن طريق شبكة WiFi ووحدة متوافقة إلى ذاكرة أمازون السحابية، والتي يمكن استعمالها بدون أية تكاليف إضافية، كما يمكن استدعاء مقاطع الفيديو عن طريق الأجهزة المتوافقة مع المساعد الصوتي Alexa من أمازون.

وأعلنت شركة أمازون عن طرح كاميرا المراقبة Blink XT2 الجديدة في الأسواق اعتباراً من 22 مايو (أيار) الجاري بسعر يبلغ 100 دولار أمريكي بما في ذلك القاعدة الأساسية.