HTC تسحب هواتفها من الأسواق الصينية

قررت إتش تي سي التايوانية سحب مبيعات الهواتف من أكبر منصتين للتجارة الإلكترونية في الصين بعد أن كافحت لإيجاد حصة من أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول أسباب تقليص وجودها على منصات التجارة الإلكترونية الصينية.

ووفقاً للشركة، يمكن المستهلكين شراء هواتفها الذكية وملحقاتها من خلال متجر HTC الرسمي على شبكة الإنترنت، أو متجرها الفعلي في مدينة شنتشن Shenzhen، مع الإشارة إلى غياب بعض أحدث هواتفها على موقعها الرسمي.

ومن المحتمل أن ترغب HTC في التوقف عن إعطاء متاجر الطرف الثالث جزءاً من أرباحها، لكن ذلك سيكون غريباً بالنظر إلى غياب إصداراتها الرئيسية عبر متجرها الخاص.

وخرجت HTC، التي كانت في السابق علامة تجارية شهيرة للهواتف الذكية في الصين، في السنوات الأخيرة من السوق الرئيسية الصينية مع صعود البائعين المحليين، بما في ذلك هواوي، وفيفو، وأوبو، وشاومي، واستحواذهم على حوالي 80% من إجمالي السوق في البلاد.

كما خرجت HTC من قائمة أفضل خمس علامات تجارية من حيث حجم المبيعات في السوق التايوانية، التي تهيمن عليها حالياً آبل، وسامسونغ، وأوبو، وآسوس، وهواوي، وأعلنت في مارس(أذار) 2017، بيع مصنعها في شنغهاي مقابل 92 مليون دولار أمريكي في خطوة استراتيجية لتمويل توسيع قطاعها للواقع الافتراضي.