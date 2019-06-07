شكرا لقرائتكم القاهرة حريصة على التنسيق مع إثيوبيا في الملفات الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 17 ساعة في 7 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 22:09

أكدت القاهرة حرصها على الاستمرار في مواصلة التعاون مع إثيوبيا في الملفات الإقليمية.



وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن وزير الخارجية الإثيوبي جيدو اندرجاتشيو، استقبل سفير مصر في أديس أبابا أسامة عبد الخالق.

وأوضح البيان أن السفير المصري نقل إلى وزير الخارجية الإثيوبي حرص القاهرة على تقوية العلاقات الثنائية مع إثيوبيا.

Advertisements

وكانت المفاوضات الفنية حول سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم توقفت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2017، إثر قبول مصر التقرير الاستهلالي الفرنسي عن آثار السد الإثيوبي في دولتي المصب (مصر والسودان)، فيما تحفظت عليه السودان وإثيوبيا، قبل أن يقرر رؤساء الدول الثلاث على هامش القمة الإفريقية في نهاية كانون الثاني (يناير) من العام 2018 استئناف المفاوضات.

وعقد وزراء الري في الدول الثلاث في أيلول (سبتمبر) الماضي مفاوضات فنية حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد توقف لشهور، في إطار محاولات الدول الثلاث للاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة، تحت مظلة أعمال لجنة ثلاثية للخبراء شكلت باتفاق بين العواصم الثلاث.

ووقع رؤساء الدول الثلاث اتفاق إعلان مبادئ في آذار (مارس) من العام 2015، عبروا فيه عن الرغبة في تحقيق اتفاق حول بناء السد.