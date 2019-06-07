شكرا لقرائتكم القاهرة حريصة على التنسيق مع إثيوبيا في الملفات الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 17 ساعة في 7 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 22:09
أكدت القاهرة حرصها على الاستمرار في مواصلة التعاون مع إثيوبيا في الملفات الإقليمية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن وزير الخارجية الإثيوبي جيدو اندرجاتشيو، استقبل سفير مصر في أديس أبابا أسامة عبد الخالق.
وأوضح البيان أن السفير المصري نقل إلى وزير الخارجية الإثيوبي حرص القاهرة على تقوية العلاقات الثنائية مع إثيوبيا.
وكانت المفاوضات الفنية حول سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم توقفت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2017، إثر قبول مصر التقرير الاستهلالي الفرنسي عن آثار السد الإثيوبي في دولتي المصب (مصر والسودان)، فيما تحفظت عليه السودان وإثيوبيا، قبل أن يقرر رؤساء الدول الثلاث على هامش القمة الإفريقية في نهاية كانون الثاني (يناير) من العام 2018 استئناف المفاوضات.
وعقد وزراء الري في الدول الثلاث في أيلول (سبتمبر) الماضي مفاوضات فنية حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد توقف لشهور، في إطار محاولات الدول الثلاث للاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة، تحت مظلة أعمال لجنة ثلاثية للخبراء شكلت باتفاق بين العواصم الثلاث.
ووقع رؤساء الدول الثلاث اتفاق إعلان مبادئ في آذار (مارس) من العام 2015، عبروا فيه عن الرغبة في تحقيق اتفاق حول بناء السد.
كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة حريصة على التنسيق مع إثيوبيا في الملفات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.