شكرا لقرائتكم السلطة الفلسطينية تشتكي صعوبات مالية لإجبارها على قبول "صفقة القرن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 7 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 14:36

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، أن حكومته تمر بظروف مالية صعبة، مشيرا إلى أنها ستواصل الاقتراض من البنوك لدفع جزء من رواتب موظفيها.



وقال اشتية في كلمة مصورة نشرها على صفحته الشخصية على موقع "فايسبوك": "نحن نمر بأزمة مالية صعبة، والمتسبب فيها الجانب الإسرائيلي، حاول أن يقتطع الأموال التي نصرفها لأسر الشهداء والأسرى، ونحن رفضنا استلام الأموال منقوصة، نريدها كاملة". وأشار اشتية، إلى أن حكومته اقترضت من البنوك في الأشهر الماضية، وستستمر في ذلك.. "الوضع صعب، ولكن سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والأسرى".

واعتبر أن سياسة الضغط المالي التي تمارسها "إسرائيل" على الحكومة، جزء من حرب تشن لدفع الجانب الفلسطيني للاستسلام والقبول بخطة السلام الأميركية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن". وزاد: "لن يستسلم شعبنا ولن نقبل إلا ما يشكل العدالة والمتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين"، مضيفا: "نحن على ثقة أننا سنعبر هذا الظرف إلى ما هو أفضل، وما بعد الضيق إلا الفرج".