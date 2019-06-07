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دمشق: الموقف من "حماس" لن يتغير ومبني على دعمها للإرهابيين في سوريا

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر إعلامي أنه "لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس".

© REUTERS . AMIR COHEN

وقال المصدر إن "موقف سوريا من هذا الموضوع موقف مبدئي بُني في السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل إلا أنه تبين لاحقاً أن الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سوريا وسارت في نفس المخطط الذي أرادته إسرائيل".

ولفت المصدر إلى أن موقف سوريا لم ولن يتغير من هؤلاء "الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال".

 

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