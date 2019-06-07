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ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر إعلامي أنه "لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس".
© REUTERS . AMIR COHEN
ولفت المصدر إلى أن موقف سوريا لم ولن يتغير من هؤلاء "الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال".
كانت هذه تفاصيل خبر دمشق: الموقف من "حماس" لن يتغير ومبني على دعمها للإرهابيين في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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