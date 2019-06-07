البيت الأبيض: أمير قطر يزور واشنطن في التاسع من يوليو

ونشر البيت الأبيض، على موقعه الإليكتروني، بيانا قال فيه "يستقبل الرئيس دونالد ترامب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر في البيت الأبيض في 9 يوليو 2019".

​وأضاف "ستستند الزيارة إلى الشراكة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر، وستعزز بشكل أكبر علاقاتنا الاقتصادية والأمنية الكبيرة بالفعل".

وتابع "من المتوقع أن يناقش الزعيمان التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني الثنائي، وقضايا مكافحة الإرهاب".