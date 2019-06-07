© REUTERS / Fawaz Salman القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، إن "القوات أحبطت هجوماً على مواقع التبة الحمراء والخلل وحصن شداد في جبهة مريس شمال الضالع". وأضاف المركز بأن "قوات العمالقة كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال التصدي للهجوم". وسيطرت القوات الحكومة، يوم الأربعاء، على قرى الرباط والشجفاء والشبهة غرب منطقة تورصة في مديرية الأزارق، جنوب غربي الضالع، عقب هجوم مباغت على مواقع لـ"أنصار الله"، حسب الجيش اليمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحبط هجوما لـ"أنصار الله" شمالي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.