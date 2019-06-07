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وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إنه مع استمرار الاشتباكات العنيفة التي تخوضها وحدات الجيش السوري مع مقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) على محور بلدة الجبين شمال حماة، عملت المجموعات المسلحة على فتح جبهة جديدة من خلال مهاجمة مواقع الجيش على محور الحماميات- كرناز بريف حماة الشمالي الغربي.
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
وأضاف المصدر: أن الحربي السوري الروسي المشترك نفذ سلسلة من الغارات الجوية، مستهدفا مواقع الإرهابيين في اللطامنة وكفرزيتا والزكاة والأربعين، ومحيط مورك وخان شيخون وبلدة الصياد بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، قاطعا خطوط إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة من ريف إدلب باتجاه ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يقبض على عدد من مسلحي "النصرة" وسط معارك ضارية شمال حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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