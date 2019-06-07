وفاة شقيقة حسن نصر الله

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر اللهوفاة شقيقة حسن نصر الله توفيت صباح اليوم الخميس زكية عبد الكريم نصر الله، شقيقة أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله. وذكر موقع "النهار" اللبناني، أنه سيوارى جثمان المتوفية في جبانة روضة الشهيدين اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرا. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti فيما نشرت مواقع لبنانية مختلفة صورة تضمنت تعزية لأبناء زكية نصر الله، وأشقائها بمن فيهم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله. © alahednews المصدر: "النهار" اللبناني لبنان.. هل هناك مخاوف من عودة الهجمات الجهادية؟ من France 24 انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي 20190525- موعد في كان - حفل الختام 2019-05-25 21:12 20190525- موعد في كان - حفل الختام France 24

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