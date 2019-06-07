وفاة شقيقة حسن نصر الله

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توفيت صباح اليوم الخميس زكية عبد الكريم نصر الله، شقيقة أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.
وذكر موقع "النهار" اللبناني، أنه سيوارى جثمان المتوفية في جبانة روضة الشهيدين اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرا. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti
فيما نشرت مواقع لبنانية مختلفة صورة تضمنت تعزية لأبناء زكية نصر الله، وأشقائها بمن فيهم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله. © alahednews
المصدر: "النهار" اللبناني
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من France 24
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لبنان.. هل هناك مخاوف من عودة الهجمات الجهادية؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.