وزارة الصحة السودانية: عدد القتلى في فض الاعتصام لم يتجاوز 46

دبي - بواسطة محمد فارس © أشرف شاذلي متظاهرون سودانيون يحرقون إطارات ويقيمون متاريس في الثالث من حزيران/يونيو 2019 في الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة السودانية الخميس أن عدد قتلى عملية فض الاعتصام أمام القيادة العام للقوات المسلحة بالخرطوم الاثنين لم يتجاوز 46، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات منذ كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الأربعاء أن العدد بلغ 108 قتلى.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا) "نفى الدكتور سليمان عبد الجبار، وكيل وزارة الصحة، في تعميم صحفي ما أوردته بعض وسائل الاعلام من أن عدد القتلى في الأحداث الأخيرة قد بلغ مائة شخص، مؤكدا أن العدد لم يتجاوز ال46".

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وأقدمت القوات السودانية، لا سيما وكالة الدعم السريع، الاثنين اعتصام آلالف من السودانيين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة والذي كان قائما منذ السادس من نيسان/أبريل الماضي.

واتهم المحتجون المجلس العسكري باستخدام "القوة" لفض الاعتصام.

وبدأ الاعتصام للمطالبة بتنحي الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 نيسان/أبريل. لكن الاحتجاج تواصل مع تولّي مجلس عسكري السلطة، للمطالبة بنقل السلطة الى المدنيين.