شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجانات العيد فى القطيف بالسعودية تستقبل 10 آلاف زائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفعاليات والمهرجانات التى تنظمها أمانة المنطقة الشرقية وتشرف عليها بلدية محافظة القطيف فى الواجهة البحرية للمحافظة وحديقة سيهات ونادى الابتسام فى أم الحمام ضمن موسم العيد لهذا العام حضوراً كبيراً حيث بلغ عدد الزوار نحو 10 آلاف زائر من مختلف قرى ومدن المحافظة، بحسب "واس".

وشمل مهرجان "فرحة عيد" الذى يقام فى الواجهة البحرية ويستمر لمدة ثلاثة أيام على فعاليات متنوعة لأفراد الأسرة كافة، بين فعاليات تراثية فى البيت القطيفى بمشاركة عدد من الحرفيين، كما يقدم المهرجان مسرحية شرشبيل والسنافر للأطفال، بالإضافة إلى عدد من الأركان الصحية والثقافية، فيما تتواصل الفعاليات اليومية الترفيهية المخصصة لجميع أفراد الأسرة حيث خصصت إدارة المهرجان عددا من الجوائز اليومية سيتم توزيعها خلال أيام المهرجان، فيما شهد المهرجان مساء أمس الأول فقرة عازف الكمان: حسين عبد الله، وتحت عنوان "سمرات أدبية" استضيف الدكتور على الدرورة للحديث عن التراث الأدبى وأدار اللقاء رئيس ديوانية الشعر الشعبى خالد الخالدي.

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وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد عبد المحسن الحسينى خلال زيارته للفعاليات المقامة فى كل من القطيف وأم الحمام وسيهات أن المهرجانات التى تقام حاليا تشمل العديد من الفعاليات المتنوعة الموجه للعائلات والشباب والأطفال، وتحظى بمشاركة من الهيئة العامة للترفيه، مؤكدا حرص البلدية على إقامة فعاليات مجتمعية ترفيهية توعوية تناسب أذواق جميع شرائح المجتمع، إذ تم تسخير كافة الإمكانيات والموارد لإنجاح الفعاليات المقامة فى المحافظة.

وشدد على أن تنظيم مثل هذه المهرجانات والفعاليات يأتى انطلاقًا من سعى بلدية محافظة القطيف إلى تعزيز دورها المجتمعى ومشاركة أفراده فى المناسبات التى فى مقدمتها الأعياد، مؤكدًا أن الفعاليات تأتى ضمن أهداف البلدية الرامية إلى تعزيز الجانب الترفيهى والخدمى والسياحى للمنطقة، ووجّه بأن دخول الأطفال لركن الألعاب الهوائية مجاناً.