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مجلس الأمن يبحث إرسال مراقبين مسلحين إلى الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث عدد من أعضاء مجلس الأمن فى مقدمتهم بريطانيا إمكانية إرسال مراقبين دوليين مسلحين إلى الحديدة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، بحسب "سكاى نيوز".

 

يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه المبعوث الأممى باليمن مارتن جريفيث لتقديم إحاطة حول اليمن خلال جلسة استماع فى 17 من الشهر الجارى ،

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كما أن تفويض المراقبين الدوليين في اليمن سينتهي بحلول نهاية هذا الشهر، وبالتالي سيتوجب على الأمم المتحدة تجديد التفويض، حيث سيتم ذلك في الغالب خلال جلسة الاستماع المقبلة ولكن كثيرين من أعضاء مجلس الأمن.

 

 

ومن جانبها ترفض ميليشيات الحوثي منح ما يسمى تأشيرات الدخول إلى المراقبين الدوليين، تؤهلهم الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها، وهناك 15 فقط مما مجموعه 75 مرقباً منحوا التفويض بالتوجه إلى اليمن".

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