الداخلية المصرية: مقتل 8 من "المتورطين" في هجوم العريش

القاهرة/ الخليج 365



أعلنت الداخلية المصرية، الجمعة، مقتل "8 مسلحين من العناصر المتورطة" في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، على حاجز أمني في سيناء، شمال شرقي البلاد.



جاء ذلك في بيان للداخلية، على خلفية حادث مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، الأربعاء، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا بمدينة العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء).



وبذلك يرتفع عدد القتلى "المتورطين في الحادث" وفق السلطات إلى 27 بعد إعلانها الخميس مقتل 14 بخلاف 5 وقت الحادث.



وأفاد البيان بـ"توافر معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون جنوب العريش، وأثناء محاصرتهم أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 8 وعثر بحوزتهم على أسلحة وعبوات ناسفة".



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وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تتولى نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الإرهاب) التحقيق.

بدوره، استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومي/مصري) الهجوم على الحاجز الأمني، كما أدان في بيان الأربعاء ما أسماه "القتل خارج نطاق القانون، واستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة".



كما طالب النيابة العامة بالتحقيق فيها والكشف عن أسماء القتلى، وإحالة المتورطين للمحاسبة.

ولم يتسن التأكد من الرواية الأمنية من مصادر مستقلة، كما لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات بشأن بيان "الشهاب" غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون في عملياتها الأمنية.

وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.