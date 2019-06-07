اليمن / الخليج 365
قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الجمعة، إن 16 طفلًا سقطوا قتلى وجرحى بقصف شنه مسلحو جماعة "الحوثي" على المدنيين في مدينة تعز (جنوب غرب)، خلال أيام عيد الفطر.
وذكرت الوزارة، في بيان، إن "مسلحي الجماعة استهدفوا الأطفال بالقذائف والقنص من مواقع تمركزهم في أطراف المدينة، الخاضع معظمها لسيطرة القوات الحكومية، ويفرض عليها الحوثيون حصارًا من منافذها الرئيسية منذ أغسطس/آب 2015".
وأضافت أن "المليشيا الانقلابية (الحوثيون) ارتكبت جرائم بحق السكان في تعز من حصار جائر منذ أربع سنوات وقصف عشوائي على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والتي تسببت بسقوط المئات من المدنيين الأبرياء من مختلف الأعمار".
ودعت الوزارة، المنظمات المحلية والدولية "لتوثيق كل الجرائم بحق أبناء مدينة تعز وإدانتها".
وأشارت إلى مقتل وإصابة 16 طفلا في تعز خلال أربعة أيام، دون مزيد من التفاصيل.
ويشهد اليمن حربا دخلت عامها الخامس بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثيين، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مقتل وإصابة 16 طفلاً في تعز منذ بداية أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.