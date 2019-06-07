أمانة عسير و بلدياتها تكثف حملتها لمكافحة القوارض

نجود علي

باشرت امانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها حملتها الصيفية لمكافحة الحشرات و القوارض في كافة مدن و محافظات المنطقة و تأتي تلك الجهود استمرار لأعمال الأمانة و بلدياتها لمكافحة نواقل الأمراض .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الحملة المكثفة التي تقودها أمانة منطقة عسير لمكافحة الحشرات والقوارض قد انطلقت منذ أول أيام عيد الفطر المبارك .

مبينا بأن تنفيذ هذه الحملة جاءت تماشيا مع اعتدال درجات الحرارة ونتيجة للتغيرات المناخية بمنطقة عسير خلال هذه الفترة و التي قد تؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لازدياد و تكاثر القوارض .

حيث شكلت أمانة عسير و بلدياتها التابعة لها فرق المكافحة بالتناسب مع عدد المواقع المستهدفة في كافة مدن و محافظات المنطقة .

منبها الى ان فرق المكافحة تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتغطية جميع المواقع المستهدفة بالمنطقة و ذلك بعد تقسيم مناطق العمل اليومية .

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فيما تم اقتصار عمليات الرش على الأماكن المستهدفة التي يكون فيها نسبة القوارض مرتفعة .

مؤكدا بأن الأمانة و بلدياتها كانت حريصة على اختيار أنسب أنواع المبيدات الحشرية ذات التأثير الأقل على البيئة والأكثر فاعلية على القوارض بهدف تجنب أخطار المبيدات .

و بين الحميدي الى انه قد تم اعداد خطة عمل مسبقة لهذه الحملة و التي تهدف للتركيز على مواقع تكاثر القوارض من خلال الاعتماد على عملية الاستقصاء .

فيما لم تقتصر عملية المكافحة على استخدام المبيدات فقط بل تم استخدام وسائل حديثة و ذلك للتقليل من كميات المبيدات المستخدمة حفاظا على صحة الإنسان والبيئة .

وشدد الحميدي على ضرورة تضافر الجهود بين الأمانة والمواطن منوها الى ان الأمانة تستقبل شكاوى و مقترحات المواطنين عبر الرقم 940 على مدار الساعة .