احتفالات أمانة عسير بعيد الفطر تستقطب أكثر من 32 ألف زائر

الخليج - سلمى القحطاني

حققت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها في احتفالاتها بعيد الفطر المبارك والتي أسدل الستار عليها مساء يوم أمس قدر كبير من التنوع والتجديد في مصادر الترفيه الهادف لكافة فئات المجتمع بمنطقة عسير وزوارها طوال أيام العيد.

واستطاعت الفعاليات أن تستقطب أكثر من 32 ألف زائر من سكان منطقة عسير و زوارها والذين تواجدوا في 47 موقعا موزعا ما بين مدن و محافظات منطقة عسير و استمتعوا بنحو 188 فعالية و برنامج .

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها استطاعت عبر برنامجها لاحتفالات العيد بمنطقة عسير أن تجمع بين الفعاليات الاجتماعية والترفيهية والتراثية والثقافية والمسرحية و التفاعلية في منظومة متناغمة للفرحة ودعم قدرة منطقة عسير في مجال صناعة المهرجانات والسياحة.

مشيرا بأنه قد تجلت مؤشرات نجاح احتفالات عيد منطقة عسير هذا العام من خلال الزيادة الكبيرة في الفعاليات الاحتفالية والتي بلغ عددها ما يزيد عن 188 فعالية و برنامج تواصلت على مدار ثاني و ثالث أيام عيد الفطر المبارك موزعة على 47موقعاً غطت جميع مدن و محافظات منطقة عسير و تناسبت مع اهتمامات سكان و زوار المنطقة.

وظهرت مقومات تميز فعاليات الأمانة مما شهدته من تجديد وتنوع عبر إضافة عدد من المواقع والأنشطة الجديدة الذي تم تنفيذها لأول مرة في إحتفالات العيد هذا العام عبر توزيعها على كافة مدن و محافظات المنطقة .

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و في ذات السياق فقد ازدانت حديقة ملهمتي طوال أيام العيد بالفنون التراثية و الفعاليات الترفيهية و التفاعلية و المسرحية إلى جانب تكثيف تلك الفعاليات بهدف زيادة استيعاب طاقات ومواهب الأطفال .

وضمن برنامج احتفالات أمانة منطقة عسير و بلدياتها بعيد الفطر فقد أقامت الأمانة خلال أيام عيد الفطر المبارك برنامج معايدة تم من خلاله توزيع أكثر من 7600 هدية متنوعة على كافة الزوار لتهنئتهم و مشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة.

و من جانبه رفع الدكتور وليد الحميدي عظيم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على دعمه لبرنامح احتفالات العيد بمنطقة عسير و دعمه اللا محدود لجهود الأمانة في هذا المجال، مؤكداً أن هذا الدعم يحمل دلالات واضحة على أن سعادة أبناء هذه البلاد المباركة في كل مناطق المملكة وخصوصاً سكان منطقة عسير محل اهتمام القيادة الرشيدة.

مؤكدا بأن دعم سمو امير منطقة عسير لفعاليات عيد الفطر مثلت حافزاً لبذل المزيد من الجهد لتجديد وتطوير البرامج بما يحقق طموحات ولاة الأمر يحفظهم الله ويلبي احتياجات كافة أفراد العائلة، موجهاً شكره وتقديره أيضا لكافة منسوبي الأمانة و البلديات على الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح هذه الاحتفالات .

ورحب الحميدي بمقترحات وآراء المواطنين التي ستسهم في تطوير الفعاليات وتدعم خطط أمانة منطقة عسير ورؤيتها للنهوض بمستوى الفعاليات والارتقاء بها بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبرامجها المستدامة في هذا المجال.