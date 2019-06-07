الان تتابع شاشات الرادار ترصد مفاجأة غريبة في سماء كاليفورنيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مسؤولون أمريكيون، إن شاشات الرادار رصدت بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن تبين أنها سرب من ملايين الخنافس الملونة الصغيرة كانت في رحلة لصيد اليرقات.

ونقلت رويترز عن آدم روزر خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الوطنية إن السرب كان يتحرك في مساحة 130 كيلومترا في 130 كيلومترا، وأنه تركز في بلدة هيسبيريا على بعد أكثر من 110 كيلومترات شرقي لوس أنجلوس.

من جهته، نشر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في سان دييغو الثلاثاء الماضي مقطع فيديو على تويتر لصورة الرادار التي تظهر كتلة متموجة.

وأعيد نشر المقطع أكثر من ألف مرة، وأثار تعليقات من بينها “أفضل من الجراد” و”اصطادوا اليرقات”!

Advertisements

وقال روزر “أعتقد أن هذا شيء رائع.. أن نجتذب كل هؤلاء الناس المختلفين للاهتمام بالعلوم”.

وتعتبر الخنافس الملونة مفيدة للمزارعين لأنها تتغذى على اليرقات والبق الدقيقي.

وقال رينج كاردي أستاذ علم الحشرات بجامعة كاليفورنيا، إن الخنافس صغيرة بحيث لن يرى الشخص الذي يقف تحت السرب سوى نقاط في السماء أو قد لا يرى شيئا على الإطلاق إذا كان يقف بعيدا.

وذكر أن أحد التفسيرات المحتملة لتشكل السرب هو أن عددا كبيرا من الخنافس كان موجودا فوق منطقة جبلية ودفعه ارتفاع الحرارة إلى الهجرة.

وأضاف ”جاء ذلك متأخرا قليلا عن التوقيت المتوقع أن ترحل فيه“.

وأشار إلى أن هذا النوع من الخنافس يعتمد على الرياح في حمله إلى الوديان حيث يجد كميات وفيرة من اليرقات يتغذى عليها.