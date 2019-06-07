جوجل تطلق نظارة واقع معزز جديدة

أطلقت شركة جوجل إصداراً جديداً من نظارة الواقع المعزز الموجهة لقطاع الأعمال "غلاس إنتربرايس إيديشن 2" وسوف تتوفر بسعر 999 دولاراً أمريكياً، وستباع للمستهلكين مباشرة.

ويأتي الإصدار الجديد مع معالج جديد، وكاميرا محسنة، ومنفذ USB-C لتُشحن بسرعة أكبر، إضافة إلى عدد من التحديثات الأخرى.

ولا يختلف تصميم النظارة الجديدة عن التصميم الذي عُرفت به خلال السنوات الماضية، ولكنها أصبحت تضم عتاد قوي، بما في ذلك: معالج "سنابدراغون إكس آر1" الذي صُمم لأجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وتقول غوغل إن هذا المعالج سوف يزيد من قدرات النظارة في مجالي الرؤية الحاسوبية، والتعلم الآلي المتقدم.

ويأتي الجيل الجديد من نظارة الواقع المعزز بإطارات أمان جديدة بالتعاون مع شركة البصريات "سميث أوبتيكس"، إضافة إلى بطارية أكبر، كما أنها تعمل بنظام التشغيل أندرويد مع دعم منصة إدارة الأجهزة المحمولة في قطاع الأعمال.