شاشات جديدة لعشاق الألعاب من إتش بي

أطلقت شركة إتش بي اثنين من الشاشات الجديدة المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشات "Omen X 25" و "Omen X 25f" مزودة بلوحة TN وتعمل بدقة 1920×1080 بيكسل وبسرعة 240 هرتز.

وتدعم شاشة "Omen X 25" تقنية G-Sync، أما الموديل "Omen X 25f" فيدعم تقنية FreeSync، وقد تخلت شركة إتش بي في الشاشة Omen X 25f عن نطاق التباين العالي أو نطاق الألوان الكبير، وتقوم اللوحة 8 بت بعرض نطاق ألوان sRGB بنسبة تصل إلى 100%، وأشارت شركة إتش بي إلى أن زمن الاستجابة يبلغ واحد مللي ثانية.

وتمتاز الشاشات الجديدة بإمكانية ضبطها من حيث الميل والارتفاع، ويتم نقل إشارات الصورة عن طريق منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort ومحور USB، وتبلغ نسبة التباين 1000:1 ودرجة السطوع القصوى 400 قنديلة/م2.

وأعلنت الشركة الأمريكية عن طرح الشاشات الجديدة في الأسواق العالمية اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل بسعر يتراوح بين 450 و550 دولار أمريكي.