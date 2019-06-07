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وأوضح القصاب أن بلاده تمتلك معلومات دقيقة من المقاتلين الذي حقق معهم بعد إلقاء القبض عليهم، وبأن القضاء العراقي هو الذي كان وما يزال يحاكم هؤلاء ويجب أن يتصدر هذه القرارات والتوصيات، وعندما يصبح العراق عضوا في هذه المحاكم سيعطي قرارات مهمة ومعلومات دقيقة.
© Sputnik . Said Tzarnaev
وحول الجدل الدائر بشأن المحكومين الفرنسيين من مقاتلي "داعش" بالإعدام، قال القصبي:
"إن الجدل يتعلق بمحاكمة مواطنين فرنسيين خارج الدولة التي يحملون جنسيتها".
وأكد القصبي أن اللهجة التي تتبعها أوروبا في رفض استقبال المقاتلين من "داعش"، ورفضها لقيام العراق بمحاكمتهم، سببه أن القادة الأوروبيين يغازلون شعوبهم قبل الانتخابات، لكن ما يقولونه في العلن يختلف عما يجري في الخفاء، واعتبر أن إنشاء هذه المحاكم ربما ينقل الحرج من العراق إلى هذه الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي عراقي: ما يقوله الأوروبيون في العلن حول محاكمة "الدواعش" يختلف عما يجري في الخفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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