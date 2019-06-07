شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية اللبنانية: لبنان ليس بيئة حاضنة للإرهاب أو الفكر التكفيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن لبنان ليست به بيئة حاضنة للإرهاب أو الفكر التكفيرى، سواء داخل الطائفة السُنّية أو فى أى منطقة لبنانية، محذرة من خطورة "الاستغلال السياسى" من قبل البعض، للهجوم الإرهابى المسلح الذى شهدته مؤخرا مدينة طرابلس (شمالى البلاد)، لتصفية حسابات سياسية بين الخصوم السياسيين.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة الداخلية، ظهر اليوم الجمعة، بحضور مسئولى وكبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لاستعراض التفاصيل وآخر المستجدات فى شأن الحادثة الإرهابية التى شهدتها مدينة طرابلس، مساء الإثنين الماضي، عشية عيد الفطر.



وأشارت إلى أن اجتماع مجلس الأمن المركزى الذى عُقد اليوم، تقرر خلاله إنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة فى كل منطقة لبنانية، تجتمع فى فروع جهاز المخابرات بالمناطق، وتتولى إدارة أى أزمة أمنية قد تطرأ، وبإشراف القضاء وحضور أحد القضاة.



وشددت الوزيرة ريا الحسن على أن الإرهابى منفذ جريمة طرابلس عبد الرحمن مبسوط، نفذ جريمته بأسلوب (الذئاب المنفردة)، وأن التصريحات الصادرة عن مسئولين أمنيين عقب الجريمة، والتى وصفته بأنه شخص غير متزن، كان المقصود منها أنه شخص "غير سوي"، وأن هذا ليس سببا لتبرير وقوع الجريمة، وإنما توصيف لحالة من "اللاإنسانية" وهو أمر يستدعى تشديد العقوبة بحق من يرتكبون مثل هذا النوع من الجرائم الإرهابية.