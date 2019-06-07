شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمحطة تحويل نقل الكهرباء بحى النفل فى الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الكهرباء السعودية عبر حسابها الرسمى على "تويتر" أن محطة تحويل نقل الكهرباء بحي النفل في الرياض تعرضت لحريق جزئي، وأنه جارى التعامل معه، وتخضع الحالة لعمليات الإطفاء والعزل، وأوضحت أنه لم يتسبب الحريق بحوادث بشرية أو انقطاعات للخدمة الكهربائية.
وأشارت إنه تم السيطرة على حريق محطة النفل بالكامل، وتجري الآن عمليات التبريد الإحتياطية لضمان الاستقرار الكامل، كما نؤكد عدم تأثر المشتركين بهذه الحالة واستقرار الخدمة الكهربائية لديهم.
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