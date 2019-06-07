شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين هجوم العريش الإرهابى وتؤكد دعمها لجهود مصر فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الجزائر، الاعتداء الإرهابى الذى استهدف أول أمس عناصر للشرطة جنوب مدينة العريش، وجددت دعمها لمصر، ووقوفها إلى جانبها فى هذه المحنة - بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز الشريف فى تصريح اليوم: "ندين بقوة الاعتداء الإرهابى الذى استهدف يوم الأربعاء عناصر للشرطة جنوب مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وننحنى إجلالا أمام أرواح ضحايا هذا العمل الشنيع الذى ينتهك قداسة النفس البشرية وحرمة العيد، كما نتقدم بالتعازى والمواساة لأسرهم وذويهم، ونعرب عن تضامننا مع حكومة مصر وشعبها الشقيق".



وجدد الشريف، دعم بلاده لمصر ومساندتها فى جهودها لمكافحة الإرهاب، معربًا عن أمله فى أن "تتمكن من الوقوف فى مواجهة هذه الآفة والخروج معافاة من آثارها، وتجاوز التحديات الكبيرة التى تواجهها فى مختلف المجالات".