شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بمحطة كهرباء النفل بالرياض.. و«الشركة» تطمئن المستهلكين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

اندلع حريق هائل بمحطة كهرباء حي النفل بالرياض، اليوم الجمعة، دون وقوع ضحايا أو إصابات.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة تعرض المحطة للحريق قبل قليل؛ إذ تم تصوير الحادث عبر الهواتف الجوالة للمواطنين على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق أبوبكر الصديق.

وأظهرت الفيديوهات نيراناً هائلة تتصاعد حول المحطة التي شهدت حريقاً آخرَ قبل عدة أشهر، فيما تم التعامل معها دون إصابات.

من جانبها أكدت الشركة السعودية للكهرباء في بيان لها عبر “تويتر” أنه تم السيطرة على الحريق وخضوعه لعمليات الإطفاء والعزل، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو انقطاع للخدمة الكهربائية.

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