وكالة: قوات الحشد الشعبي تعيد انتشارها في تكريت

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وأفادت "الميادين"، اليوم الجمعة، أن الحشد الشعبي أعاد انتشار قواته في تكريت العراقية.
© Sputnik . Nazek Mohamed
وأفادت قيادة الحشد بأن العملية أدت إلى اعتقال 12 متهماً ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة.
وذكرت الوكالة أن مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا قرية حفتعار في قضاء داقوق جنوب كركوك بعد عملية حرق طاولت المزارع.
واشارت إلى أن عناصر التنظيم الإرهابي "يحاولون العودة إلى أخذ الأتاوات والضرائب من مزارعي سنجار ويعمدون إلى إحراق المزروعات".
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