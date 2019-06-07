وكالة: قوات الحشد الشعبي تعيد انتشارها في تكريت

وأفادت "الميادين"، اليوم الجمعة، أن الحشد الشعبي أعاد انتشار قواته في تكريت العراقية.

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ونقلت الوكالة عن قيادة الحشد الشعبي إعلانها أن "عملية استمرت 14 يوماً بالتنسيق مع العمليات المشتركة أدت إلى إعادة الأمن إلى آمرلي جنوب كركوك بعد ظهور بعض العصابات هناك".

وأفادت قيادة الحشد بأن العملية أدت إلى اعتقال 12 متهماً ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة.

وذكرت الوكالة أن مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا قرية حفتعار في قضاء داقوق جنوب كركوك بعد عملية حرق طاولت المزارع.

واشارت إلى أن عناصر التنظيم الإرهابي "يحاولون العودة إلى أخذ الأتاوات والضرائب من مزارعي سنجار ويعمدون إلى إحراق المزروعات".