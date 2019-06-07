الجيش الإسرائيلي: إحباط تهريب متفجرات لصالح حماس من غزة إلى سيناء

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن إسرائيل أحبطت تهريب مواد من أجل صنع قذائف صاروخية لصالح حركة حماس إلى شواطئ سيناء المصرية.

وقال أدرعي في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة:

"إحباط محاولة لتهريب مواد لإنتاج صواريخ من قبل منظمة حماس، في ١١/٥/٢٠١٩، حيث اعتقل ٤ مشتبه فيهم على متن قاربيْن فلسطينييْن كانوا في طريقهم من غزة باتجاه شواطئ سيناء المصرية".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

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"يأتي ذلك في إطار محاولة لتهريب ٢٤ حاوية تحتوي على مواد الفيبر جلاس التي تستخدمها حماس لإنتاج الصواريخ".

وبحسب بيان لأدرعي، أن قاربين فلسطينيين دخلا إلى "منطقة محظورة" في قطاع غزة، معتبرا أن القاربين "خرقا بذلك تعليمات أمنية"، وبأن سلاح البحرية اعترض القاربين واعتقل أربعة أشخاص كانوا على متنهما، وتم اقتيادهم إلى إسرائيل حيث حقق الجيش الإسرائيلي معهم.

ونقل أدرعي على لسان قائد الجبهة البحرية الجنوبية الإسرائيلية، العميد يوفال أيالون:

"نحن نضع حدودا واضحة في المنطقة البحرية في مقابل قطاع غزة، تسمح للصيادين الأبرياء العمل لكسب رزقهم، وفِي المقابل منع محاولات المنظمات الإرهابية لتهديد مواطني إسرائيل في المجال البحري".