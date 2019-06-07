قال الفالح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في بطرسبورغ: "نعم نحن ندرس إمكانية شراء حصة في مشروع يامال وليس فقط شراء الغاز من روسيا".
وعقب لقائه مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، أكد الفالح لـ"سبوتنيك"، أن عملاق الغاز السعودي أرامكو يدرس مع الجانب الروسي الاستثمار في المشروع ونأمل أن نتوصل لتوقيع اتفاق قريبا.
هذا وتناقش روسيا والسعودية استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولارات، وقريبا سيتم تنفيذها بما في ذلك في مجال الغاز والكيميائيات النفطية.
ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ الروسية من 6 إلى 8 يونيو/حزيران 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودي لـ"سبوتنيك": ندرس شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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