السعودية تنقذ بحاراً هندياً في سفينة تجارية

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جدة: أعلن التحالف العربي في اليمن، إخلاء أحد أفراد طاقم سفينة تجارية غرب ميناء ‫الحديدة‬. وأوضح التحالف أنه تلقى نداء استغاثة يفيد بوجود حالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة (نافارينو) من الجنسية الهندية، مشيراً إلى قيام قواته بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ. Advertisements وتم تقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب، وتنفيذ عملية الإخلاء الطبي بعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة. وكان التحالف أعلن الثلاثاء الماضي إخلاء بحاراً إيرانياً تعرض لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري في جازان. وأكد حينها المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن "هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة كعادتها في مثل هذه الحالات، وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف بحسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.