دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

هذه المرة فيس بوك! قررت أنها واستجابة للحظر الأمريكي لن تسمح لشركة هواوي بتنزيل تطبيقاتها مسبقاً على هواتفها الجديدة، وهذا يشمل تطبيقات فيس بوك وواتساب وانستغرام كونها تعود لشركة فيس بوك.

هذا لا يعني أن مستخدمي هواتف هواوي الجديدة لن يتمكنوا من استخدام تلك التطبيقات، بل سيتوجب عليهم تنزيلها من متجر قوقل بلاي أو أي مصدر خارجي ولن تتمكن هواوي من وضعها مسبقاً في هواتفها، كما سيتلقون التحديثات كالعادة.

يبدو أن هواوي لم تتمكن من الحصول على صفقة مؤقتة مع فيس بوك كما حصلت من قوقل لتتيح لها بوضع تطبيقاتها في هواتفها التي ستصدر حديثاً في الأسواق.

قد لا يكون لهذا الخبر تأثيراً سلبياً كبيراً على هواوي، حيث أن مستخدمي خدمات شركة فيس بوك والتطبيقات التابعة لها سيواصلون استخدامها وتنزيل التطبيقات التي يحتاجونها بسهولة من المصادر الخارجية.

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ويشمل قرار فيس بوك كافة هواتف هواوي التي لم تخرج من مصانعها بعد، ولا يشمل تلك الموجودة في المتاجر والمخازن قيد البيع.

الجدير بالذكر أن هواوي كثيراً ما تضع تطبيقات فيس بوك وواتساب وانستغرام وتويتر و Booking محملة مسبقاً في هواتفها لتسهل على المستخدمين الوصول إلى تلك الخدمات وكل ذلك عبر اتفاقيات مشتركة؟

التدوينة هواتف هواوي الجديدة لن تأتي بتطبيقات فيس بوك، واتساب، انستغرام ظهرت أولاً على عالم التقنية.