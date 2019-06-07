استعراض كاميرا سوني A6400

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

نستعرض لكم أحدث كاميرا بدون مرآة من سلسلة A6000 لشركة سوني A6400 الجديدة وهي كاميرا متوسطة المدى موجهة لمدوني الفيديو.

التصميم

تأتي الكاميرا بتصميم مشابه بشكل كبير لكاميرا سوني السابقة من السلسلة A6500 فهي تمتلك هيكل معدني مصنوع من المغنيسيوم مع بعض الاضافات من البلاستيك للأزرار وفتحة البطارية وتأتي بوزن 403 جرام، بالواجهة تظهر العديد من الأزرار مثل زر القائمة والفلاش وزر التبديل بين AF/ML/AEL وأزرار التحكم وزر الحذف وزر العرض، وتأتي بشاشة TFT تدعم اللمس بمقاس 7,5 سم قابلة للتدوير حتى 180 درجة، كما تأتي بمنظار Tru-Finder OLED عالي الدقة، ومن الأعلى عجلة التحكم بأوضاع التصوير وعجلة التحكم بالخيارات وزر التشغيل وزر التصوير ومنفذ توصيل الوحدات الخارجية، وزر مخصص لتصوير الفيديو، ومن الجانب منفذ micro USB ومنفذ mini HDMI ومنفذ للميكروفون.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO

فيديوالمواصفات التقنية

تأتي كاميرا سوني A6400 بحساس Exmor CMOS من نوع APS-C بدقة 24.2 ميجابكسل تدعم حساسية الضوء آيزو 100-32000 كما تدعم تصوير فيديو 4K HDR بسرعة تصل الى 30 اطار/ثانية أيضا يمكنها من التصوير بجودة FHD بسرعة تصل الى 120 اطار/ثانية كما أنها تقبل العدسات من نوع E-mount، ومن أبرز عيوب الكاميرا انها لا تحمل مانع اهتزاز، ومن ناحية البطارية فهي تكفي حتى 360 لقطة أو 120 دقيقة لتسجيل الفيديو.

المزايا

أهم مزايا الكاميرا هو التصوير بدقة 4K وامكانية تعديل الشاشة لتصوير السلفي وجودة الصور العالية في الاضاءة المنخفضة والتصوير بدون صوت للغالق والضبط البؤري التلقائي ب 425 نقطة ضبط والتي تتميز فيه هذه الكاميرا بضبط بؤري سريع جدا بسرعة 0.02 ثانية كما يمكنها من تمييز العين وتثبيت التركيز عليها وأيضاً تتميز بتتبع الهدف المحدد.

العيوب

لعل من أبرز العيوب هو عدم تواجد مانع الاهتزاز، أيضا من ضمن العيوب هو أن شاشة اللمس ذات وظائف محددة ولا يمكن استخدامها في تصفح الإعدادات ومن ضمن العيوب أيضاً هو عدم توافر منفذ لسماعة الرأس.

لقطات بواسطة الكاميرا

ملاحظة: جميع الصور باستخدام الوضع التلقائي وباستخدام عدسة 16-50mm.

حامل ثلاثي صغير

تتوفر الكثير من الاكسسوارات لكاميرات سوني منها حامل الكاميرا الثلاثي الصغير الذي قمنا بتجربته وهو يأتي بثلاث أزرار تحكم لتصوير الفيديو والتقريب وزر لتصوير الصور الثابتة، وهم مناسب أثناء السفر ولتصوير مدونات الفيديو، ويتم توصيله بمنفذ USB لربط الكاميرا بالحامل.

الاسعار

تتوفر كاميرا سوني A6400 بسعر 3799 ريال سعودي للهيكل فقط وتتوفر مع عدسة 16-50 mm بسعر 4099 ريال سعودي ومع عدسة E 18-135 mm بسعر 5199 ريال سعودي.

التدوينة استعراض كاميرا سوني A6400 ظهرت أولاً على عالم التقنية.