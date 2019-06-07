شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد التزامه باتفاق خفض إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النفط العراقى تامر الغضبان، التزام بلاده باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الخاص بخفض إنتاج البترول؛ وذلك عقب تراجع أسعاره بشكل ملحوظ.

وقال الغضبان ـ فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى المنعقد فى موسكو، والذى وصفه بـ "الممتاز"- "إن العراق ملتزم بخفض الإنتاج بنسبة 5ر4%؛ بما يعادل 220 ألف برميل فى اليوم؛ وذلك عقب تراجع أسعار النفط خلال العام الماضي.

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وأشار الوزير العراقى إلى نجاح منظمة الأوبك فى استقرار سوق النفط خلال العام الماضي- الذى شهد تراجعا كبيرا فى أسعار النفط-، مضيفا أنه بحث مع العديد من الشركات العالمية سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك مع بغداد، مؤكدا سعى العراق لاستقرار سوق النفط.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تخطط فيه روسيا وبعض المنتجين من خارج أوبك بجانب دول المنظمة للاجتماع فى شهر يونيو لبحث تمديد الاتفاق، الذى تلتزم موسكو فى إطاره بخفض إنتاجها النفطى 228 ألف برميل يوميا.