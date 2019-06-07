موسكو: متفاهمون مع السعودية على التنسيق في سوق النفط

موسكو/ الخليج 365

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن موقفي موسكو والرياض من سوق النفط العالمية متشابهان، واتفقا على تنسيق إجراءات مشتركة بهدف تنفيذ استثمارات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

جاء تصريح نوفاك خلال جلسة حوار في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة العالمية "بي بي" روبرت دادلي.

وأوضح نوفاك، أن "روسيا والسعودية، باعتبارهما أبرز منتجين للخام في العالم، يناقشان استثمارات بقيمة عشرات المليارات الدولارات، وقريبا سيتم تنفيذها بما في ذلك في مجال الغاز والكيميائيات النفطية"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأضاف الوزير الروسي "لدينا الكثير من المشاريع، بالأمس ناقشنا خارطة طريق حول التعاون وتنفيذ المشاريع بين بلدينا، ويوجد في الخارطة 35 بندا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات التي يمكن أن تتحقق كاستثمارات في المستقبل القريب".

وتابع قائلاً "هذه مشاريع في مجال البتروكيميائيات، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال".

Advertisements

وردا على سؤال حول نظرة واشنطن للطاقة، قال نوفاك، "أتفق مع توصيف أنها تستخدم الطاقة كسلاح سياسي".

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي، "هناك إجماع كامل على ميثاق جديد لأوبك+ يتعلق بتعاون طويل الأمد".

ولفت الفالح، أن "الطلب كان جيدا خلال الفترة الأخيرة ونأمل في أن تتم المحافظة على حجمه".

كما أكد أن "السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط في يوليو/ تموز المقبل".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.