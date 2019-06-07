روسيا: نُحضّر لزيارة #بوتين إلى #السعودية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها.
وأضاف وفق ما نقلته “سبوتنك” الروسية: لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.
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