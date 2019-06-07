الجامعة_العربية تدعو الأطراف السودانية إلى ضبط النفس

صحيفة الخليج الالكترونية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأطراف السودانية كافة إلى ضبط النفس وتجنب أية تصرفات من شأنها أن تُسهم في تأجيج الموقف وتصعيده، أو تؤدي إلى الجنوح عن النهج السلمي لإتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي في تصريح اليوم: “إن أبو الغيط يتابع بقلق واهتمام بالغيْن، التطورات الأخيرة التي شهدها السودان، وبشكل خاص سقوط عشرات القتلى والمصابين في أعمال العنف التي وقعت الاثنين الثالث من يونيو في العاصمة الخرطوم، وأدت إلى توقف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وحركة إعلان قوى الحرية والتغيير”.

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وأوضح السفير عفيفي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، تَقَدّم بخالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الأحداث الأخيرة، مرحّبًا في هذا الصدد بإعلان المجلس العسكري الانتقالي عن إجراء تحقيق شامل في هذه الأحداث.

وفي ذات السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط دعا إلى بذل الجهد من أجل العمل علي تقريب المواقف والرؤى الإقليمية والدولية المساندة للأطراف السودانية؛ لتمكينها من استكمال وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي يتطلع السودانيون إليه في سياق وطني خالص، ودون أي تدخل أو ضغط خارجي.