تعرف على فوائد عصير الطماطم القلب

أظهرت نتائج دراسة يابانية جديدة أن تناول كوب من عصير الطماطم (البندورة) كل يوم لمدة عام يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ، ولم يلاحظ فريق البحث وجود تأثير للعصير على كل من مستوى السكر والكولسترول بالدم. وترجع هذه الفائدة إلى توليفة المغذيات التي يحتوي عليها عصير الطماطم وأهمها: الكاروتينات، وفيتامين "أ"، والكالسيوم، وحمض الغاما، وفقا لموقع 24.

وشارك في الدراسة 127 شخصاً بينهم 65 مريضاً بارتفاع ضغط الدم طُلب منهم تناول كوب من عصير الطماطم كل يوم. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلو "فود ساينس أند نيوتريشن".

وأظهرت النتائج انخفاض الضغط الدم المرتفع من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 لدى جميع المرضى المشاركين في الدراسة بعد مرور عام على تناول كوب يومي من عصير الطماطم.

ولم يلاحظ فريق البحث تأثير العصير على مستوى السكر أو الكولسترول بالدم.

وتساعد تعديلات نمط الحياة على تقليل المخاطر على القلب، وخاصة الإقلاع عن التدخين، وزيادة الأطعمة النباتية وتقليل الأطعمة الحيوانية.