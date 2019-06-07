تطبيق إلكتروني لتشخيص أمراض النباتات

ابتكرت طالبة في الولايات المتحدة تطبيقاً إلكترونياً يمكنه تشخيص أمراض النباتات.

وكانت الطالبة شذا مهدي تعيش في منزل أسرتها في مدينة لورانسفيل بالولايات المتحدة قبل عدة سنوات، عندما لاحظت أن النباتات في حديقة المنزل بدأت تظهر عليها أعراض مرضية.

وحاولت مهدي التعرف على طبيعة هذه الأمراض عن طريق البحث عن صور أمراض النباتات على شبكة الانترنت ثم مقارنتها بصور النباتات المريضة في حديقتها.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في الأبحاث العلمية عن مهدي قولها: "لقد أصبحت ماهرة في تشخيص أمراض النباتات بهذه الطريقة، وعندئذ واتتني فكرة أن أقوم بتدريب الكمبيوتر على القيام بالأمر ذاته".

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وعكفت مهدي على تطوير تطبيق إلكتروني قادر على تشخيص أمراض النباتات اعتماداً على قاعدة بيانات تحتوي على صور للنباتات المريضة.

واستخدمت مهدى برنامج "تنسور فلو" من شركة غوغل، وهو برنامج مجاني متخصص في مجال التعلم الاصطناعي، من أجل تطوير التطبيق الخاص بها والذي اطلقت عليه اسم "بلانت إم دي".

وتوضح مهدي طريقة عمل التطبيق الجديد قائلة: "تطبيق بلانت إم دي يعمل عن طريق تصوير النبات المريض وتنزيل الصورة على التطبيق الذي يستطيع تحديد فصيلة النبات، والكشف ما إذا كانت هذه النبتة سليمة أو مريضة".