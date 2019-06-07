عبد اللهيان: دعم السعودية والإمارات لقتل الشعب السوداني أمر مدان

وأكد عبد اللهيان ضرورة تشكيل الحكومة المدنية النابعة من أصوات الشعب في السودان، وذلك بحسب وكالة "فارس". © Sputnik . Ronald Zak وكتب عبد اللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الخميس، قائلا: إن تدخلات الأمريكيين والسعوديين والإماراتيين ودعمهم لقتل الشعب السوداني الحضاري أمر مدان بقوة. وأضاف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أن دعم مطالب الشعب السوداني وتشكيل الحكومة المدنية المنبثقة من صناديق الاقتراع هو المعيار الأساس. وأردف عبد اللهيان أن أساليب اللجوء لاستخدام القوة وقتل الأخوة والتدخل الخارجي وتقسيم السودان، قد انتهت صلاحيتها.

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