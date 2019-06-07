السعودية والإمارات والنرويج للأمم المتحدة: الهجوم على السفن نفذته دولة

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أبلغت دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والنرويج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس، أن الهجمات على أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات يوم 12 مايو تحمل بصمات "عملية متطورة ومنسقة" على الأرجح من قبل ممثل دولة.

وبحسب رويترز، لم تذكر الإمارات العربية المتحدة والنرويج والمملكة العربية السعودية في وثيقة على تقرير الأمم المتحدة، من الذي يعتقد أنه وراء الهجمات، ولم تذكر إيران، التي تتهمها الولايات المتحدة بأنها مسؤولة مباشرة.

وحسب موقع "العربية-نت"، فقد كشفت التحقيقات كذلك أن الألغام المستخدمة في الهجوم تم وضعها على السفن بواسطة غواصين كانوا في زوارق سريعة.

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وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في "عمليات تخريبية" قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر الماضي.

ووقع الحادث النادر في المياه الإماراتية في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة بسبب الخلاف بين إيران والولايات المتحدة على خلفية تشديد العقوبات النفطية الأميركية على طهران.

وأعلنت الإمارات في 12 مايو أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

