شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: زيارة بوتين إلى السعودية يجرى الإعداد لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية الكرملين، دميترى بيسكوف، أن زيارة الرئيس الروسى إلى السعودية يجرى العمل عليها، مشيرا إلى عدم وجود مواعيد محددة حتى الآن لهذه الزيارة.
وقال بيسكوف- فى تصريح، اليوم الجمعة، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولي- "يجرى التحضير لهذه الزيارة، وبمجرد معرفة موعدها سنعلن عن ذلك".
وكان نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف قد ذكر، فى مايو الماضي، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسى إلى المملكة العربية السعودية جارية.
يٌذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، زار الرياض مؤخرا، حيث كان الإعداد لزيارة الرئيس الروسى للمملكة أحد مواضيع المحادثات. وتشهد العلاقات السعودية الروسية تطوراً ملحوظاً، وكثافة تبادل الزيارات بين المسئولين من البلدين فى الفترة الأخيرة.
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