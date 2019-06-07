شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يقضى على عدد من الإرهابيين ويدمر إمداداتهم بريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت وحدات من الجيش السورى العاملة فى حماة، اليوم الجمعة على مجموعات إرهابية هاجمت النقاط العسكرية على محور تل الجبين وتل ملح بالريف الشمالى الغربى بالتوازى مع ضربات مركزة على إمداداتها القادمة من ريف إدلب الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش ردت على خروقات المجموعات الإرهابية برمايات مكثفة بسلاح المدفعية على أوكار ومواقع انتشار إرهابيى (كتائب العزة) فى بلدات مورك وكفرزيتا والأربعين وحصرايا بالريف الشمالى الغربي، أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين صفوفهم وتدمير إمداداتهم وتجمعاتهم ومنصات إطلاق صواريخ وأوكار لهم كانوا يتخذون منها منطلقا لتنفيذ اعتداءاتهم.

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وأوضحت أن وحدات الجيش اشتبكت مع إرهابيين تسللوا إلى محيط قريتى كفرهود وتل ملح بريف محردة الشمالى الغربي، واستعادت عددا من النقاط بعد إيقاع العديد من القتلى بين صفوف الإرهابيين وتدمير آلياتهم وبدأت بملاحقة فلولهم فى المنطقة.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس قتلى ومصابين بين إرهابيى تنظيم (جبهة النصرة) ودمرت لهم مقرات قيادة فى بلدة معرتحرمة بريف إدلب الجنوبى وبلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.