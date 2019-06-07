شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المركزية: إيران تراجعت فى الخليج بسبب الردع الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جنرال أمريكى رفيع المستوى إن إيران اختارت التراجع وإعادة حساباتها بعد إجراء الاستعدادات لهجوم واضح ضد القوات الأمريكية فى الخليج، لكن من السابق لأوانه القول بأن التهديد قد انتهى.
وفى تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، قال الجنرال فرانك ماكنزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه لا يزال قلقا من احتمال قيام إيران بالعدوان، ولن يستبعد طلب قوات أمريكية إضافية لتعزيز الدفاعات ضد الصواريخ أو الأسلحة الإيرانية الأخرى.
وقال ماكينزى إنه لا يعتقد حقا أن التهديد قد انتهى، مشيرا إلى أن هذا التهديد حقيقى للغاية.
وأوضح الحنرال الأمريكى فى تصريحاته من بغداد أن إعادة انتشار القوات الأمريكية فى الخليج قد جعل الإيرانيين يتراجعون قليلا، لكنه ليس متأكدا بأن هذا تراجع إستراتيجى. وأشار ماكينزى إلى أن الولايات المتحدة تظهر ما يكفى من القوة لتأسيس ردع دون إثارة لا حاجة لها لخصمها، لافتا إلى أنهم يعملون بكد للسير على هذا الخط.
وقال ماكينزى إنهم قاموا بخطوات من أجل أن يظهروا للإيرانيين أنهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم، فى إشارة إلى الانتشار السريع لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن فى منطقة الخليج ونشر أربع قاذفات طرازB52 وبطاريات إضافية لأنظمة باتريوت للدفاع الجوى.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال خلال لقائه مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس، الخميس، إن إيران تدعم الإرهاب فى اليمن وسوريا، كما أنه يجب على إيران أن تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية، مشيراُ إلى أنه تم فرض عقوبات قوية على إيران.
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