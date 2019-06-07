شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص فى هجوم مسلح شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة فى هجوم مسلح على إحدى قرى قضاء الطارمية الواقع شمال العاصمة بغداد. وأفاد مصدر أمنى عراقي، حسبما أفادت قناة "السومرية" الإخبارية اليوم الجمعة، بأن مسلحين مجهولين هاجموا قرية النباعى التابعة لقضاء الطارمية مما أدى إلى مقتل وإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة. وأشار إلى أن القوات الأمنية قامت فور وقوع الحادث بتطويق المكان ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج اللازم والجثة إلى دائرة الطب الشرعي. Advertisements ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الهجوم المسلح. يأتى هذا فى الوقت الذى يشهد فيه العراق هجمات متكررة من عناصر مختلفة تنسب أغلبها إلى تنظيم داعش الإرهابي، فى ظل ظروف أمنية غير مستقرة مع وجود العديد من الميليشيات المنتشرة فى مناطق متفرقة من البلاد.

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