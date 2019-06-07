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رئيس الوزراء الإثيوبى يصل الخرطوم للوساطة بين الأطراف السودانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم للقيام بجهود الوساطة لاستئناف التفاوض بين المجلس العسكرى، وقوى الحرية والتغيير.

ذكرت ذلك قناة "العربية" فى نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكان التليفزيون السوداني، أفاد فى وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الإثيوبى سوف يلتقى مع قيادات المجلس العسكرى الانتقالي، عملا على استئناف التفاوض بين المجلس وقوى التغيير؛ من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة فى الموقف السوداني.

 

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