"الإخوان" المصرية تطالب "العسكري" السوداني بسرعة تسليم السلطة

إسطنبول/ الخليج 365

طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الجمعة، المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بسرعة تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.

جاء ذلك في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اطلعت عليه الخليج 365.

وقالت "الإخوان"، إنها "تدعو المجلس العسكري السوداني إلى سرعة تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، تصون ثوابت الشعب وقيمه".

وحذَّرت من مغبة "الانجرار وراء محاولات إشعال الفتن؛ بهدف الانتقام من الشعوب المنادية بحقوقها في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية".

وأكدَّت متابعتها "باهتمام بالغ ما يجري بالسودان، منذ جريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم بالقوة"، بحسب البيان.

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وأدانت الجماعة "المتسبب في المجزرة"، معبرة عن "قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في السودان".

كما ناشدت "كل مكونات الدولة والمجتمع السوداني الارتقاء إلى مستوى تحديات الوضع وأخطاره على وحدة البلاد وأمنها القومي، مع الالتزام التام بالوسائل السلمية، وتغليب منطق الحوار والحكمة".

ودعت إلى "ضرورة إعلان نتائج التحقيق في جريمة فض الاعتصام وتحقيق العدالة الناجزة وفق هذه النتائج، وذلك قبل البدء في أي حوار".

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت حينها مقتل 35 شخصا على الأقل.

فيما أعلنت لجنة أطباء السودان الخميس ارتفاع قتلى الفض إلى 113 في مقابل حديث من وزارة الصحة أن العدد وصل إلى 61 قتيلا، لأحداث الفض وما تلاها من أحداث بمناطق أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.