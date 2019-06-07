اليوم.. نزالات مثيرة على أرض #المملكة في ” #سوبر_شو_داون “

صحيفة الخليج الإلكترونية

تشهد مدينة جدة عند الـ 8.00 من مساء اليوم الجمعة، الموافق 7 يونيو، أكبر حدث في الشرق الأوسط، والمتمثل في إقامة منافسات WWE Super ShowDown، على لقب الإنتركونتيننتال ولقب اليونيفيرسال ولقب WWE ، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وهذا الحدث، يشهد نزالاً يجمع نجوم المصارعة الحرة، حيث أن عرض WWE Super ShowDown سيشهد نزالًا يقام لأول مرة يجمع بين نجم قاعة المشاهير في WWE جولدبيرج وأندرتيكر، بالإضافة إلى ذلك يقام نزال بين تريبل إتش وراندي أورتن، بالإضافة إلى مواجهات حماسية أخرى، ستكون بين كل من جولدبيرج ضد أندرتيكر، وبرون سترومان ضد بوبي لاشلي.

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كما يشهد الحدث، نزال على لقب الانتركونتننتال بين “ذا ديمون” فين بالور ضد أندرادي، ونزال على لقب اليونفيرسال بين سيث رولينز و بارون كوربن، ونزال على لقب WWE بين كوفي كينجستون و دولف زيجلر، وشين ماكمان ضد رومان رينز، ولارس سوليفان ضد لوتشا هاوس بارتي.

على صعيد متصل، عقد نجوم WWE مؤتمرًا صحفيًّا في فندق إيلاف جاليريا، ظهر الخميس، بمناسبة الحدث العالمي الكبير WWE Super ShowDown، حيث حضر المؤتمر نجوم WWE، سيث رولنز وكوفي كينغسون ومنصور الشهيل وموجو راولي، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المحفل العالمي على أرض المملكة العربية السعودية، مبدين إندهاشهم من الاهتمام الإعلامي والجماهيري الذي شهدته منافسات WWE ، وهذا يعكس الشغف والقاعدة الجماهيرية الكبيرة للعبة في السعودية.

وأضافوا: “لدينا جمهور عظيم في المملكة، وكل جماهيرنا في العالم يجب أن يشاهدون أمامهم، ويحضرون نزالاتنا للاستمتاع بها، ونحن سعداء بأن نخوض هذه النزالات القوية أمام هذه الجماهير العاشقة للمصارعة الحرة”.