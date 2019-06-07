تعليق جديد من #حمد_الله على عودته لمنتخب #المغرب

وجه عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، رسالة رائعة قبل انطلاق مشوار منتخب بلاده المغرب، في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتستضيف مصر، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في شهري يونيو ويوليو، حيث أسفرت القرعة، عن وقوع منتخب المغرب في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وأعرب حمد الله عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سعادته الكبرى، بالعودة إلى منتخب المغرب مرة أخرى، بعد فترة غياب طويلة.

وتمنى مهاجم النصر، أن يلعب دورًا هامًا في مساعدة المغرب، على تحقيق النجاحات في أمم إفريقيا، وذلك بعد عودته للقائمة من جديد.