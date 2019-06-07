تفاعل الحضور مع فارس البشيري على مسرح حديقة أبها الجديدة

ابها

تفاعل مساء يوم أمس الحضور مع المنشد فارس البشيري على مسرح حديقة أبها الجديدة.

وأدى البشيري عدد من القصائد الشعرية والألحان الجنوبية وألحان وطنية.

فيما توالت الفرق الاستعراضية والترفيهية بعروض شيقة للحضور ،تخللها فرقة إبداع الجنوب الشعبية بألوان شعبية مختلفة.

شارك الأطفال على المسرح بمشاركات جميلة تعطي روح الأطفال مع الدمي الكرتونية المتحركة .

وشهدت حديقة أبها الجديدة كثافة للزوار منذ الساعات الأولى مع تواجد الأطفال في مواقع الألعاب الترفيهية ومواقع الألعاب الإلكترونية بي آر .

من جانب آخر أعلنت شركة ليالي الخليج عن إعتذار شبل الدولسر للجمهور وللمتابعين وسيكون المنشد عبدالله آل مخلص بديل للحضور مساء اليوم الجمعة ، والدعوة عامة للجميع.