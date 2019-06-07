احصل على وظيفة في هذه الشركة وتمتع برحلة مجانية حول العالم

يقدم تطبيق مختص بالسفر يتبع لشركة بامبل، لمحبي السفر فرصة فريدة من نوعها للسفر حول العالم لمدة عام كامل شريطة أن يكوّن المرشح الناجح صداقات في جميع البلدان التي يزورونها، وفقا لموقع 24.

ويتكفل الموقع، بجميع نفقات السفر لمدة عام كامل، للمرشح الناجح الذي يرغب في القيام برحلة مكوكية حول العالم، تشمل بلداناً كثيرة مثل أستراليا وكندا والهند وألمانيا والمكسيك والنروج، وبريطانيا وأمريكا.

ومن بين المهام التي يتوجب على المرشح القيام بها أثناء الرحلة، تكوين الصداقات ومشاركة تجاربه التي يخوضوها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية.

يذكر أن آلاف المشتركين تقدموا لشغل هذه الوظيفة، وسيتم اختيار أحدهم وفقاً لشروط وضعتها الشركة تشمل المقدرة على كتابة المحتوى، والخبرة في تحرير الأخبار الخاصة بالسفر، إضافة إلى التحلي بالقدرة على الالتزام بمواعيد العمل، والتكيف مع مناطق زمنية مختلفة.

كما تشترط الشركة على المرشح للوظيفة الاستجابة لطلباتها في أي مكان وزمان، وعدم التسكع في أماكن يصعب فيها التواصل معه، وفق ما ورد في صحيفة "ميرور أونلاين" البريطانية.